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Sasaram News: डालमियानगर के शनि मंदिर में चोरी करते युवक रंगे हाथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।कारण शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। इसी दौरान आरोपी ने मंदिर से पीतल के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर

Sasaram News: डालमियानगर के शनि मंदिर में चोरी करते युवक रंगे हाथ गिरफ्तार

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डालमियानगर थाना क्षेत्र के रत्तू बिगहा स्थित शनि मंदिर में शनिवार को चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया।

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