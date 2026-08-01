Sasaram News: डालमियानगर के शनि मंदिर में चोरी करते युवक रंगे हाथ गिरफ्तार
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।कारण शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। इसी दौरान आरोपी ने मंदिर से पीतल के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डालमियानगर थाना क्षेत्र के रत्तू बिगहा स्थित शनि मंदिर में शनिवार को चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।