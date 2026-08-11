Sasaram News: सीएचसी से निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा क्षेत्र
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता।हुंची। इसके बाद यात्रा वापस सीएचसी पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दिनारा में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।