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Sasaram News: सीएचसी से निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता।हुंची। इसके बाद यात्रा वापस सीएचसी पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए

Sasaram News: सीएचसी से निकली तिरंगा यात्रा, भारत माता के जयकारों से गूंजा क्षेत्र

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) दिनारा में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों, एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया।

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