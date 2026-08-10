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Sasaram News: नासरीगंज में विधायक की मौजूदगी में नपं की बैठक, कई प्रस्ताव पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता।50 बिजली पोल उपलब्ध कराने के लिए विद्युत विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं विधायक की अनुशं

Sasaram News: नासरीगंज में विधायक की मौजूदगी में नपं की बैठक, कई प्रस्ताव पारित

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। नासरीगंज नगर पंचायत सभागार में विधायक नागेंद्र चंद्रवंशी की मौजूदगी में बैठक हुई। अध्यक्षता विधायक और मुख्य पार्षद शबनम आरा ने संयुक्त रूप से की। बैठक में नगर के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में बड़ी बाजार रोड स्थित अर्ध साप्ताहिक सब्जी बाजार परिसर में वेंडिंग जोन बनाने, नगर के लिए अलग पावर ग्रिड स्थापित करने और 150 बिजली पोल उपलब्ध कराने के लिए विद्युत विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं विधायक की अनुशंसा पर हाईस्कूल स्टेडियम का सौंदर्यीकरण कराने, स्टेडियम परिसर में दो हाईमास्ट लाइट लगाने तथा गांधी मैदान के समीप चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण कराने पर भी सहमति बनी।

विधायक ने बैठक में आश्वासन दिया कि बिहार सरकार के अगले चरण में नासरीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सर्वसम्मति से प्रत्येक वार्ड से पार्षदों की अनुशंसा पर दो-दो योजनाओं को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। मौके पर ईओ विकास कुमार, उपमुख्य पार्षद कलावती देवी, नगर स्वच्छता एम्बेसडर डॉ. अमरेंद्र कुमार, पार्षद शमशाद अहमद परसवी, आशा देवी, जयनाथ शर्मा, संतोष कुमार, खोदैजा खातून, रानी खातून, जयनंदन प्रसाद, रामजनम शर्मा, सुनीता देवी, वीणा देवी, इशरत बानो, कृष्ण प्रसाद, प्रभारी कार्यपालक सहायक रामबाबू कुमार आदि थे।

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