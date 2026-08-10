Sasaram News: खुले में मांस बिक्री पर बीस सूत्री अध्यक्ष सख्त, एक सप्ताह का अल्टीमेटम
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। आत हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने सवाल उठाए। अध्यक्ष ने कहा कि
Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। प्रखंड सभागार में सोमवार को बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक अध्यक्ष रूपेश चन्द्रवंशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी और नगर परिषद क्षेत्र में खुलेआम हो रही मांस की बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठा। दोनों मामलों को लेकर समिति के सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताई। गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के बाद बैठक की शुरुआत हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने सवाल उठाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।