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Sasaram News: खुले में मांस बिक्री पर बीस सूत्री अध्यक्ष सख्त, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। आत हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने सवाल उठाए। अध्यक्ष ने कहा कि

Sasaram News: खुले में मांस बिक्री पर बीस सूत्री अध्यक्ष सख्त, एक सप्ताह का अल्टीमेटम

Sasaram News: नोखा, एक संवाददाता। प्रखंड सभागार में सोमवार को बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक अध्यक्ष रूपेश चन्द्रवंशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधिकारियों की गैरहाजिरी और नगर परिषद क्षेत्र में खुलेआम हो रही मांस की बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठा। दोनों मामलों को लेकर समिति के सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताई। गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के बाद बैठक की शुरुआत हुई। इस दौरान कई विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर सदस्यों ने सवाल उठाए।

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