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Sasaram News: नाग पंचमी मेले की तैयारियों पर सवाल, जर्जर सड़क व जलजमाव से नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी।का कहना है कि मेले से पहले सड़क मरम्मत के नाम पर मिट्टी डाली गई, लेकिन इससे आवागमन और अधिक कठिन

Sasaram News: नाग पंचमी मेले की तैयारियों पर सवाल, जर्जर सड़क व जलजमाव से नाराजगी

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। काराकाट नगर पंचायत क्षेत्र के गोड़ारी स्थित प्रसिद्ध बकस बाबा मंदिर में 17 अगस्त को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नाग पंचमी मेले की तैयारियों को लेकर नगरवासियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लोगों ने मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाली और रामरूप स्टेडियम में जलजमाव को लेकर चिंता जताई है।

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