Sasaram News: गुरु पूर्णिमा पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 400 शिक्षाविद् सम्मानित
Sasaram News: (युवा पेज)लाध्यक्ष रोहित वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। डीएम ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान के संवाहक न
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) रोहतास के तत्वावधान में संत पॉल स्कूल सासाराम के उमा ऑडिटोरियम में गुरु पूर्णिमा शिक्षक सम्मान समारोह-2026 का आयोजन किया गया। समारोह में जिले के सभी 19 प्रखंडों से पहुंचे लगभग 400 शिक्षक-शिक्षिकाओं, विद्यालय संचालकों व प्राचार्यों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्मृति-चिह्न, प्रशस्ति-पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
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