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Sasaram News: दो बच्चों के साथ विवाहिता लापता, पति ने दर्ज कराई एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता।एक अस्पताल में था। उसकी पत्नी इंद्रावती कुमारी दोनों बच्चों के साथ पति के पास औरंगाबाद जाने के लिए घर से निकली थी। महि

Sasaram News: दो बच्चों के साथ विवाहिता लापता, पति ने दर्ज कराई एफआईआर

Sasaram News: नौहट्टा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के आनंदीचक गांव से एक विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ सात अगस्त से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी महिला और दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसके पति टुन्नू कुमार ने रविवार को नौहट्टा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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