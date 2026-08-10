Sasaram News: जिले में 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान
Sasaram News: पंचायत सरकार भवनों में तिरंगा कार्यक्रम, ग्रामीणों ने लिया अभियान सफल बनाने का संकल्प इ इ इ इ
Sasaram News: पंचायत सरकार भवनों में तिरंगा कार्यक्रम, ग्रामीणों ने लिया अभियान सफल बनाने का संकल्प विद्यालयों में रंगोली, झंडा बनाओ, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिताओं से छात्रों में जगाया गया राष्ट्रप्रेम सासाराम, नगर संवाददाता। रोहतास जिले में 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। डीएम दीपक कुमार मिश्रा के निर्देश पर जिले में नौ से 17 अगस्त तक विभागवार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के पहले दिन नौ अगस्त को जिले की सभी पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में पंचायती राज विभाग की ओर से तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक, मुखिया, सरपंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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