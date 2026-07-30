Sasaram News: आधार कार्ड केंद्र पर अवैध वसूली का आरोप, की शिकायत
Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। के लिए निर्धारित 125 रुपये की जगह 400 से 500 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। वहीं डेमोग्राफिक अपडेट के लिए तय
Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। प्रखंड परिसर स्थित आधार कार्ड केंद्र में निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने केंद्र के कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत बीडीओ अजीत कुमार से की है।
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