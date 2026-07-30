Sasaram News: संकल्प मार्च निकाल आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।हा कि भाजपा सरकार अपने किए गए वादे से हमेशा मुकरती रही है। इसलिए उन्होंने सभी आंदोलनकारीयों के घर वाप
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आईसा-आरवाई, भाकपा-माले के नेतृत्व में गुरुवार को कुशवाहा सभा भवन से संकल्प मार्च निकाला गया। जो पुरानी जीटी रोड के धर्मशाला रोड होते हुए पोस्टऑफिस चौक पहुंच सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान छात्र आंदोलन में गिरफ्तार छात्र-युवओं को अविलंब रिहा करने की मांग की गई।
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