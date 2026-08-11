Sasaram News: स्वास्थ्य कर्मियों ने तिरंगे के साथ दिया देशभक्ति का संदेश
Sasaram News: (पेज पांच) के नारों से शहर गूंज उठा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई यात्रा की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग परिसर से हु
Sasaram News: सासाराम, एक संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन के नेतृत्व में निकली यात्रा में स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों अधिकारी, चिकित्सक, जीएनएम, एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले स्वास्थ्य कर्मियों ने देशभक्ति का संदेश दिया। इस दौरान ‘सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा’ समेत कई देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा।
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