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Sasaram News: सदर अस्पताल में पांच मिनट के लिए बंद हुई थी बिजली, प्रबंधन ने दी सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शुक्रवार को बिजली आपूर्ति बाधित होने और टॉर्च की रोशनी में मरीज के इलाज का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले में सफाई दी है।

Sasaram News: सदर अस्पताल में पांच मिनट के लिए बंद हुई थी बिजली, प्रबंधन ने दी सफाई

Sasaram News: सासाराम, एक संवाददाता। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शुक्रवार को बिजली आपूर्ति बाधित होने और टॉर्च की रोशनी में मरीज के इलाज का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने मामले में सफाई दी है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इमरजेंसी वार्ड की बिजली आपूर्ति स्थायी रूप से बाधित नहीं हुई थी, बल्कि सीसीटीवी कैमरा और इनवर्टर कनेक्शन लगाने के कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से करीब पांच मिनट के लिए विद्युत कनेक्शन बंद किया गया था।

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