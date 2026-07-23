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Sasaram News: कोचिंग करने निकली किशोरी लापता, प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: कोचिंग करने निकली किशोरी लापता, प्राथमिकी

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने आई किशोरी को एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी की बड़ी बहन ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि घटना मंगलवार की है। किशोरी कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। कोचिंग सेंटर संचालक ने बताया कि पढ़ाई समाप्त होने के बाद किशोरी वहां से घर के लिए निकल गई थी। परिजनों को जानकारी मिली कि घटना वाले दिन किशोरी को थाना क्षेत्र के शिवपुरी निवासी 21 वर्षीय प्रियांशु तिवारी के साथ देखा गया था।

परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक द्वारा साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद से युवक फरार बताया जा रहा है। कोचिंग सेंटर संचालक ने बताया कि उक्त युवक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे संस्थान में जगह नहीं दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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