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Sasaram News: दो दिन विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता।ज नगर परिषद क्षेत्र के नटवार रोड स्थित अनुमंडल पदाधिकारी आवास के निकट स्थापित ट्रांसफार्मर से संचालित क्षेत्रों में

Sasaram News: दो दिन विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। बिक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र में 6-7 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि पेड़ों की टहनियों की छंटाई एवं आवश्यक रख रखाव कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र के नटवार रोड स्थित अनुमंडल पदाधिकारी आवास के निकट स्थापित ट्रांसफार्मर से संचालित क्षेत्रों में गुरुवार एवं शुक्रवार, प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। कार्य पूर्ण होने के उपरांत विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र बहाल कर दी जाएगी। विभाग को हुई असुविधा के लिए खेद है।

उपभोक्ताओं से सहयोग एवं आवश्यक कार्य पूर्व में ही पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

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