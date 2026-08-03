Sasaram News: शादी का झांसा देकर एक साल तक किशोरी से किया दुराचार, आरोपी फरार
Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। पीड़िता रहने वाली है, उसी गांव में युवक का मामा गांव है। आखिरी बार विगत दो अगस्त को युवक अपने मामा के घ
Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले एक साल से किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला तब उजागर हुआ, जब आखिरी बार युवक ने किशोरी के साथ संबंध बनाया और दिखावे के लिए उसके मांग में सिंदूर डाल दिया। इसके अगले दिन ही वह फरार हो गया। मामले में पीड़िता द्वारा युवक के विरूद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया।
घटना की जानकारी
घटना के संबंध में थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि युवक विगत एक साल से शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ संबंध बनाता रहा। जिस गांव की पीड़िता रहने वाली है, उसी गांव में युवक का मामा गांव है। आखिरी बार विगत दो अगस्त को युवक अपने मामा के घर पहुंचा। पीड़िता को अपने मामा के घर बुलाया। रात में उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद मांग में सिंदूर डाला। सिंदूर डालने की फोटो युवक ने अपने मोबाइल में खींची। जब उक्त फोटो की मांग पीड़िता ने की तो युवक काफी गुस्सा में आ गया। जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अगले ही दिन युवक वहां से फरार हो गया। बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। एफएसएल टीम भी मामले की जांच कर रही है।
सामान्य प्रश्न
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