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Sasaram News: समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने की रोक-टोक पर एचएम से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता।पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अनुशासन का पालन करने तथा नियमित रूप से समय पर विद्यालय पहुंच

Sasaram News: समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने की रोक-टोक पर एचएम से मारपीट

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। कोचस प्रखंड के कपसियां गांव स्थित कबूतरा व्यास प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने को लेकर की गई रोक-टोक से नाराज एक शिक्षक ने प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की। घटना के संबंध में प्रधानाध्यापक ने संबंधित शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना का विवरण

प्रधानाध्यापक मनोज कुमार ने बताया कि विद्यालय को मॉडल विद्यालय में तब्दील किया गया है। इसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अनुशासन का पालन करने तथा नियमित रूप से समय पर विद्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है। बताया कि इसी निर्देश के आलोक में उन्होंने समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों को समय पालन और अनुशासन बनाए रखने की हिदायत दी थी।

मारपीट की घटना

यह बात कुछ शिक्षकों को नागवार गुजरी। इसी को लेकर स्थानीय शिक्षक अशोक कुमार सिंह ने उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिक्षक द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और अमर्यादित व्यवहार के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना गुरुवार को हुई।
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