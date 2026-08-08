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Sasaram News: टाटा सिएरा ईवी का डीएम ने किया अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: टाटा मोटर्स ने शनिवार को नई इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा सिएरा ईवी का अनावरण किया। डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। टाटा सिएरा की यह आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन और सुरक्षा से लैस है, जो लोगों को स्वच्छ परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

Sasaram News: टाटा सिएरा ईवी का डीएम ने किया अनावरण

Sasaram News: (बिजनेस न्यूज) सासाराम। टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा सिएरा ईवी का शनिवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। इस दौरान डीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका अहम है। टाटा मोटर्स के प्रधान डीलर अभिषेक कुमार ने कहा कि सिएरा ईवी प्रतिष्ठित सिएरा की विरासत को आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाती है। आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, आराम और सुरक्षा से लैस यह वाहन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देता है।

कहा कि सिएरा ईवी के जरिए रोहतास के लोगों को स्वच्छ और हरित परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद है। कार्यक्रम में टाटा मोटर्स के प्रधान डीलर अभिषेक कुमार, राजीव कुमार सिंह, टीएसएम अंकुर तिवारी, जीएम सेल्स प्रशांत सिंह समेत कंपनी और डीलरशिप के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

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