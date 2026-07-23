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Sasaram News: वायरल वीडियो मामले में गश्ती अधिकारी समेत पांच निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बालू लदे वाहन से पैसे वसूली का वीडियो वायरलसुबह का ही बताया जाता है। इस संबंध में एसपी रौशन कुमार ने बताया कि मामले में पांच लोगों पर कार्रवाई की गई है। जि

Sasaram News: वायरल वीडियो मामले में गश्ती अधिकारी समेत पांच निलंबित

Sasaram News: सासाराम, नगर संवाददाता। बालू लदे ट्रैक्टर के चालक से अवैध वसूली का वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने गश्ती अधिकारी समेत पांच को निलंबित कर दिया है। वयारल वीडियो सासाराम शहर के एसपी जैन मोड़ के पास का बताया जाता है। वीडियो में पुलिस का वाहन खड़ा है। उससे थोड़ी देर आगे एक बालू लदा ट्रैक्टर खड़ा है। ट्रैक्टर के पास एक व्यक्ति निकलता है और पुलिस वाहन के पास पहुंच गाड़ी के अगले विंडो से अंदर कुछ डालता दिखाई पड़ता है। खड़े वाहन पर सासाराम नगर थाना लिखा हुआ है। वीडियो गुरुवार के सुबह का ही बताया जाता है।

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