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Sasaram News: बच्चों ने खेत में उतरकर सीखी धान रोपनी की बारीकियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज)ढ़ है। नई पीढ़ी को खेती-किसानी से जोड़ने से उनमें श्रम, प्रकृति संरक्षण और किसानों के प्रति सम्मान की भावना विक

Sasaram News: बच्चों ने खेत में उतरकर सीखी धान रोपनी की बारीकियां

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कृषि एवं पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से बुद्धा मिशन स्कूल की ओर से बुधवार को धान रोपनी जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यालय परिसर के साथ मिश्रीपुर, अहाराव, दयालपुर व धनपुरवा क्षेत्र में आयोजित अभियान में विद्यार्थियों ने किसानों के साथ खेतों में पहुंचकर धान रोपनी की प्रक्रिया को नजदीक से समझने के साथ स्वयं भी रोपनी का अनुभव लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। बल्कि भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नई पीढ़ी को खेती-किसानी से जोड़ने से उनमें श्रम, प्रकृति संरक्षण और किसानों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी।

विद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है। उन्हें व्यावहारिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक करना जरूरी है। मौके पर कमल कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह, भगवान उपाध्याय, जयकुमार राम, कमलेश पासवान, बीएन वर्मा, केसी पांडेय, सौरव कुमार, मनोज कुमार चौधरी, नित्यानंद उपाध्याय, नेहा कुमारी, अल्कमर, पूजा कुमारी, प्रिया शर्मा, जेबा, अनिशा कुमारी, सबा परवीन, प्रियंका उपाध्याय, सीता आदि उपस्थित रहीं।

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