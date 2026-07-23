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Sasaram News: पात्र परिवारों को मिशन मोड में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू: एसडीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी।वार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार की सामूहिक फोटो, आवासीय एवं आय प्रमाण-पत्र, आवश्यक होने पर

Sasaram News: पात्र परिवारों को मिशन मोड में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू: एसडीएम

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।

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विशेष अभियान का उद्देश्य

डीएम दीपक कुमार मिश्रा के निर्देश पर अनुमंडल के सभी प्रखंडों में पात्र परिवारों की पहचान कर उनका नया राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया मिशन मोड में संचालित की जा रही है। एसडीएम दिलीप कुमार ने बताया कि अभियान के तहत पंचायत और वार्ड स्तर पर पंचायत सचिव, विकास मित्र, टोला सेवक तथा अन्य संबंधित कर्मियों की मदद से ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी, जो अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं।

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आवश्यक दस्तावेज

पात्र लाभुकों से आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्धारित प्रपत्र भरवाया जाएगा और स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, परिवार की सामूहिक फोटो, आवासीय एवं आय प्रमाण-पत्र, आवश्यक होने पर जाति प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की प्रति तथा आवेदक का मोबाइल नंबर देना होगा।

शिकायत करने का माध्यम

एसडीएम ने सभी बीडीओ, सीओ, बीसीओ, आपूर्ति निरीक्षकों और संबंधित कर्मियों को अभियान में तेजी लाने तथा ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए हैं। कहा कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड बनाने या आवेदन प्रक्रिया के नाम पर यदि कोई व्यक्ति, पीडीएस विक्रेता या कर्मचारी अवैध रूप से पैसे की मांग करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल अनुमंडल कार्यालय बिक्रमगंज के नियंत्रण कक्ष में की जा सकती है। शिकायत के लिए दूरभाष नंबर 06185-229970 और मोबाइल नंबर 9155657749 जारी किए गए हैं। शिकायत मिलने पर त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाना।
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