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Sasaram News: मंडल कारा सासाराम में बंदियों का बनेगा श्रम कार्ड, दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: रिहाई के बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल, पहले दिन दर्जनों बंदियों का हुआ पंजीकरण

Sasaram News: मंडल कारा सासाराम में बंदियों का बनेगा श्रम कार्ड, दो दिवसीय विशेष शिविर शुरू

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंडलकारा सासाराम में बुधवार को श्रम विभाग की ओर से बंदियों का श्रम कार्ड बनाने के लिए दो दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय तथा प्रभारी उपाधीक्षक सुरेश प्रसाद, करगहर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अजीत कुमार, सासाराम की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी तनु प्रिया आदि उपस्थित थीं।

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