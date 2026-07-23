Sasaram News: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चला अभियान, 13 दुकानदारों से जुर्माना
Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी।री सीमाब मतीन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में फिलहाल जागरूकता अभियान चलाया जा र
Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। नगर पंचायत ने बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान करूप, गोड़ारी समेत विभिन्न बाजारों में दुकानों की जांच की गई। प्लास्टिक बैग का उपयोग करते पाए जाने पर करीब 13 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान नगर पंचायत की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा。
जुर्माना वसूली के निर्देश
नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सीमाब मतीन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में फिलहाल जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दुकानदारों से न्यूनतम जुर्माना वसूलते हुए उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई। कहा कि आगे नियमित जांच अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों से नियमानुसार 1500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
दुकानदारों की अपील
उन्होंने दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक बैग के बजाय बायो बैग एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की। अभियान के दौरान नगर पंचायत के विपुल कुमार, काराकाट थाना के एसआई योगेश कुमार आदि ने दुकानदारों को प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी नियमों की जानकारी भी दी। वहीं, गोड़ारी के दुकानदार पिंकू पांडेय ने कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी दुकान से 100 रुपये जुर्माना वसूला गया। उनका कहना था कि छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़ी कंपनियां अब भी प्लास्टिक पैकिंग में उत्पाद बाजार में भेज रही हैं।
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