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Sasaram News: शिवसागर बाजार में नाली के जलजमाव से तीर्थयात्री व आमजन परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: शिवसागर, संवाददाता।न प्रभावित हो गया है। सड़क पर फैली गंदगी और कीचड़ के कारण वाहन चालकों तथा पैदल यात्रियों को काफी कठि

Sasaram News: शिवसागर बाजार में नाली के जलजमाव से तीर्थयात्री व आमजन परेशान

Sasaram News: शिवसागर, संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवसागर बाजार में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने और जलजमाव की समस्या से आम लोगों के साथ-साथ गुप्ता धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवसागर-चेनारी पथ पर बीच बाजार में जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है।

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