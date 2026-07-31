Sasaram News: 20 सूत्री की बैठक में पेयजल, आंगनबाड़ी और सर्विस रोड की समस्याएं उठीं
Sasaram News: नल जल योजना की खराब स्थिति पर जताई चिंता, सर्विस रोड में अनियमितता का मुद्दा उठा अ अ अ
Sasaram News: शिवसागर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन में शुक्रवार को प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक अध्यक्ष गंगा बिंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी जनसमस्याओं और विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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