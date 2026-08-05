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Sasaram News: नगर पंचायत बनने के चार साल बाद भी वार्ड आठ और नौ में जलजमाव से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: हल्की बारिश में घरों और गलियों में भर जाता है गंदा पानी, बाल्टी और मोटर के सहारे निकासी को मजबूर हैं लोग

Sasaram News: नगर पंचायत बनने के चार साल बाद भी वार्ड आठ और नौ में जलजमाव से परेशानी

Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। नगर पंचायत दिनारा के वार्ड संख्या आठ और नौ के लोग जलजमाव की गंभीर समस्या से परेशान हैं। हल्की बारिश होते ही इन वार्डों की गलियां, सड़कें और कई घर पानी से घिर जाते हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में नगर पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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