Sasaram News: नगर पंचायत बनने के चार साल बाद भी वार्ड आठ और नौ में जलजमाव से परेशानी
Sasaram News: हल्की बारिश में घरों और गलियों में भर जाता है गंदा पानी, बाल्टी और मोटर के सहारे निकासी को मजबूर हैं लोग
Sasaram News: दिनारा, एक संवाददाता। नगर पंचायत दिनारा के वार्ड संख्या आठ और नौ के लोग जलजमाव की गंभीर समस्या से परेशान हैं। हल्की बारिश होते ही इन वार्डों की गलियां, सड़कें और कई घर पानी से घिर जाते हैं। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में नगर पंचायत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।