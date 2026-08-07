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Sasaram News: जलजमाव से बढ़ा डेंगू व जलजनित रोगों का खतरा, अधिकांश वार्डों में जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: नहीं हो रहा है फॉगिंग व दवा छिड़काव, बरसात में सावधानी बरतने की दी सलाहस्या बनी हुई है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। नागरिकों

Sasaram News: जलजमाव से बढ़ा डेंगू व जलजनित रोगों का खतरा, अधिकांश वार्डों में जलभराव

Sasaram News: कोचस, एक संवाददाता। लगातार बारिश के कारण कोचस नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। जगह-जगह जमा पानी, बजबजाती नालियां और कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण डेंगू एवं अन्य जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। इससे लोगों में भय का माहौल है।

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