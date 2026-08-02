Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: आकाशीय बिजली गिरने से तीन गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: संझौली के प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण मझौली, मथुरापुर और लक्ष्मीपुर गांवों में विद्युत प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तकनीकी टीम मरम्मत कार्य कर रही है, और सोमवार तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

Sasaram News: आकाशीय बिजली गिरने से तीन गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त

Sasaram News: संझौली। प्रखंड क्षेत्र में शनिवार देर रात आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। आकाशीय बिजली गिरने से मझौली, मथुरापुर एवं लक्ष्मीपुर गांव के विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे तीनों गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। बिजली बाधित होने से उमस भरी गर्मी के बीच ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कनीय अभियंता प्रमोदित रक्त पटेल ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से तीनों गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही है।

आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने एवं मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार तक सभी प्रभावित गांवों में विद्युत आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।