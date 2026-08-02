Sasaram News: आकाशीय बिजली गिरने से तीन गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त
Sasaram News: संझौली के प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण मझौली, मथुरापुर और लक्ष्मीपुर गांवों में विद्युत प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तकनीकी टीम मरम्मत कार्य कर रही है, और सोमवार तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।
Sasaram News: संझौली। प्रखंड क्षेत्र में शनिवार देर रात आई तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली ने विद्युत व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। आकाशीय बिजली गिरने से मझौली, मथुरापुर एवं लक्ष्मीपुर गांव के विद्युत ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे तीनों गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। बिजली बाधित होने से उमस भरी गर्मी के बीच ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कनीय अभियंता प्रमोदित रक्त पटेल ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से तीनों गांवों के ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रही है।
आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने एवं मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार तक सभी प्रभावित गांवों में विद्युत आपूर्ति सामान्य हो जाएगी।
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