Sasaram News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार घायल, एक रेफर
Sasaram News: कोचस के गोविंदपुर में मंगलवार को दो बाइकों की भिड़ंत में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रमुख घायलों में दिनेश चौबे की स्थिति गंभीर है, जिसे सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया। अन्य घायलों का इलाज जारी है।
Sasaram News: कोचस। थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ पर मंगलवार को दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तीन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोचस में भर्ती कराया गया, जबकि एक घायल का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भावाडीह नोखा निवासी दिनेश चौबे, अंदौर कोचस निवासी दीनानाथ चौबे और कोचस निवासी ओमप्रकाश पांडेय एक बाइक से परसथुआ की ओर से कोचस आ रहे थे। इसी दौरान गोविंदपुर के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर में दूसरी बाइक पर सवार युवक भी घायल हो गया, जिसे उसका साथी घायल अवस्था में लेकर चला गया। वहीं सड़क पर पड़े तीनों घायलों को स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दिनेश चौबे की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य दो घायलों का इलाज जारी है।
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