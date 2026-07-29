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Sasaram News: मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा तेज: वरिष्ठ नागरिक संगठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की बैठक ताराचंडी स्थित महर्षि अंजनेश आश्रम में हुई आयोजित ने, 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा

Sasaram News: मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा तेज: वरिष्ठ नागरिक संगठन

Sasaram News: सासाराम, कार्यालय संवाददाता। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की नगर शाखा की बैठक बुधवार को ताराचंडी धाम स्थित महर्षि अंजनेश आश्रम में आयोजित हुई। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बंद की गई रेल किराया छूट को पुनः बहाल करने, 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा सीनियर सिटीजन एक्ट का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग उठाई गई।

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