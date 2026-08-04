Sasaram News: बैरियर चोरी से बाराडीह पुल पर मंडराया हादसे का खतरा
Sasaram News: सासाराम-चौसा मुख्य पथ पर जर्जर बाराडीह पुल की सुरक्षा व्यवस्था असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। भारी वाहनों के रोकने के लिए लगाए गए लोहे के बैरियर की चोरी हुई है। यह दूसरी बार है कि ऐसा हुआ है, जिससे पुल की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। सासाराम-चौसा मुख्य पथ पर स्थित जर्जर बाराडीह पुल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गई है। भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए लगाए गए लोहे के बैरियर की चोरी कर ली गई है। पिछले एक पखवारे के भीतर यह दूसरी घटना है, जिससे विभागीय लापरवाही के साथ-साथ पुल की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बैरियर नहीं होने से जर्जर पुल पर भारी वाहनों के प्रवेश का खतरा बढ़ गया है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
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