Sasaram News: जोगिया कांड के बाद डीआईजी-डीएम ने दोनों पक्षों के घर पहुंच कर लिया सुरक्षा का जायजा
Sasaram News: मृतक के परिजनों से भी मिले दोनों अधिकारी, बाहरी संगठनों की आवाजाही को लेकर प्रशासन है सतर्क
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। दिनारा थाना के जोगिया गांव में हुई घटना के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा तेज कर दी है। इसी क्रम में शाहाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी सत्यप्रकाश और डीएम दीपक कुमार मिश्रा सोमवार की देर शाम आरोपित अजित तिवारी के घर पहुंचे। अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और मौके का निरीक्षण किया।
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