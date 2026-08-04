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Sasaram News: मिट्टी से फिसली बाइक, महिला समेत दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: कोचस के कुछिला गांव में बधार स्थित नहर पथ पर मंगलवार को सड़क पर गिरी मिट्टी के कारण बाइक फिसल गई, जिससे महिला सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया।

Sasaram News: मिट्टी से फिसली बाइक, महिला समेत दो घायल

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। कोचस थाना क्षेत्र के कुछिला गांव के बधार स्थित नहर पथ पर मंगलवार को सड़क पर गिरी मिट्टी के कारण बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने दोनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बाहर ले जाने की सलाह दी। बताया जाता है कि कैमूर जिले के नुआंव निवासी रामाशंकर राम अपनी पत्नी रामवती देवी के साथ बाइक से कोचस आ रहे थे। इसी दौरान कुछिला गांव के पास ट्रैक्टर के केजव्हील से सड़क पर गिरी मिट्टी पर बाइक फिसल गई।

बाइक की रफ्तार तेज होने के कारण दोनों काफी दूर तक सड़क पर घिसटते चले गए। हादसे में रामवती देवी को सिर में गंभीर चोट लगी है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन दोनों घायलों को इलाज के लिए बाहर ले गए।

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