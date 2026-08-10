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Sasaram News: काराकाट में राजस्व कर्मचारियों के हल्का का पुनर्वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। हल्का का नया प्रभार निर्धारित किया। जारी आदेश के अनुसार धीरज कुमार को बेनसागर एवं मोथा, रघुवर प्रसाद को सक

Sasaram News: काराकाट में राजस्व कर्मचारियों के हल्का का पुनर्वितरण

Sasaram News: बिक्रमगंज, हिटी। राजस्व कार्यों के सुचारू संचालन और कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से काराकाट अंचल में राजस्व कर्मचारियों के हल्का का पुनर्वितरण किया गया है। डीएम के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी डॉ. रितेश कुमार ने सोमवार को संबंधित कर्मचारियों के बीच हल्का का नया प्रभार निर्धारित किया।

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