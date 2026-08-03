Sasaram News: तेज बहाव में फंसे तीन लोगों की ग्रामीणों ने बचाई जान
Sasaram News: डेहरी में इंद्रपुरी बराज पर अचानक जलस्तर बढ़ने से तीन लोग फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि जलस्तर बढ़ने पर बराज के नीचे जाने से बचें और सावधानी बरतें।
Sasaram News: डेहरी। इंद्रपुरी बराज पर सोमवार को अचानक जलस्तर बढ़ने से सेल्फी ले रहे तीन लोग तेज बहाव में फंस गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शी महराजगंज के पीडीएस डीलर शंभू चौधरी ने बताया कि वह खुद बचाव कार्य में शामिल थे। उनकी पत्नी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद इंद्रपुरी बराज पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बराज पर सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों ने लोगों से अपील की है कि वे जलस्तर बढ़ने के दौरान बराज के नीचे जाने से बचें और सावधानी बरतें।
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