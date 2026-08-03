Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: तेज बहाव में फंसे तीन लोगों की ग्रामीणों ने बचाई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: डेहरी में इंद्रपुरी बराज पर अचानक जलस्तर बढ़ने से तीन लोग फंस गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि जलस्तर बढ़ने पर बराज के नीचे जाने से बचें और सावधानी बरतें।

Sasaram News: तेज बहाव में फंसे तीन लोगों की ग्रामीणों ने बचाई जान

Sasaram News: डेहरी। इंद्रपुरी बराज पर सोमवार को अचानक जलस्तर बढ़ने से सेल्फी ले रहे तीन लोग तेज बहाव में फंस गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शी महराजगंज के पीडीएस डीलर शंभू चौधरी ने बताया कि वह खुद बचाव कार्य में शामिल थे। उनकी पत्नी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। घटना के बाद इंद्रपुरी बराज पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बराज पर सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवानों ने लोगों से अपील की है कि वे जलस्तर बढ़ने के दौरान बराज के नीचे जाने से बचें और सावधानी बरतें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Water Level Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।