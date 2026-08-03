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Sasaram News: छह अगस्त को होगा रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता, 50 छात्र-छात्राएं लेंगी भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: (युवा पेज)योगिता में जिले के चिन्हित विद्यालयों के बच्चे शामिल होंगे। जिसे लेकर जिले की 50 उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों

Sasaram News: छह अगस्त को होगा रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता, 50 छात्र-छात्राएं लेंगी भाग

Sasaram News: (सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बीच रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन छह अगस्त को किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन श्री शंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तकिया में सुबह 11 बजे से होगा। प्रतियोगिता में बच्चों को शामिल कराने के लिए डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देश दिये हैं।

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