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Sasaram News: बिक्रमगंज-सलेमपुर क्षतिग्रस्त नहर पुल का पुनर्निर्माण शुरू, मिलेगी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर क्षतिग्रस्त नहर पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। नहर विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पुल का निर्माण प्रारंभ किया है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा।

Sasaram News: बिक्रमगंज-सलेमपुर क्षतिग्रस्त नहर पुल का पुनर्निर्माण शुरू, मिलेगी राहत

Sasaram News: बिक्रमगंज, निज संवाददाता। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश और लगातार अनुश्रवण के बाद धावा-सिविल कोर्ट-सलेमपुर रोड पर स्थित क्षतिग्रस्त नहर पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। नहर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण का काम प्रारंभ कर दिया है। पुल के बन जाने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

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