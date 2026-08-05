Sasaram News: हल्की बारिश में डूबी सासाराम की सड़कें, जलनिकासी व्यवस्था की खुली पोल
Sasaram News: बुधवार सुबह हल्की बारिश ने सासाराम में जलनिकासी व्यवस्था की समस्या को उजागर किया। बारिश के कुछ समय बाद ही कई मोहल्लों और सरकारी कार्यालयों में जलजमाव हो गया। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी की वजह से उन्हें विद्यालय पहुँचना मुश्किल हो गया।
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बुधवार की सुबह हुई हल्की बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। महज कुछ देर की बारिश के बाद ही शहर के कई मोहल्लों, प्रमुख सड़कों तथा सरकारी कार्यालय परिसरों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ी। संत माइकल स्कूल के समीप सड़क पर करीब एक फीट से अधिक पानी जमा हो जाने के कारण बच्चों को पानी से होकर विद्यालय जाना पड़ा। जिससे कई बच्चों के जूते, ड्रेस और पुस्तकें भीग गईं। वहीं कुछ लोग पानी में फिसलकर गिर पड़े।
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