Sasaram News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 92 फरियादें, दिए कार्रवाई के निर्देश
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।पति दूबे, राम कुबेर राम, कुमारी संध्या सिन्हा, चन्द्रदेव पासवान, विरेन्द्र प्रसाद आदि ने अपनी-अपनी समस्याओं से
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में कुल 92 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये गए।
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