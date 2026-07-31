Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 92 फरियादें, दिए कार्रवाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।पति दूबे, राम कुबेर राम, कुमारी संध्या सिन्हा, चन्द्रदेव पासवान, विरेन्द्र प्रसाद आदि ने अपनी-अपनी समस्याओं से

Sasaram News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 92 फरियादें, दिए कार्रवाई के निर्देश

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को डीएम की अध्यक्षता में सबका सम्मान-जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में कुल 92 लोगों की समस्याएं सुनी गईं। सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News DM Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।