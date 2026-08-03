Sasaram News: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर नौहट्टा में मना विजय उत्सव
Sasaram News: रोहतास, एक संवाददाता। के बाहर कार्यकर्ताओं ने पीके जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर की
Sasaram News: रोहतास, एक संवाददाता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर की जीत के बाद सोमवार को नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया और अबीर-गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने पटाखे छोड़े और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कार्यक्रम की संयुक्त अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विशाल सिंह और बलराम सिंह ने की। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पीके जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए बदलाव का संदेश दिया है।
आनंद प्रकाश गुप्ता, नागेंद्र पटेल, अरुण मेहता, विक्की मिश्रा, रितेश पांडेय, शैलेन्द्र सिंह, दशरथ चेरो, पिंटू सिंह और अजय दूबे ने कहा कि यह जीत जनता के जनमत की जीत है। उन्होंने दावा किया कि मतदाताओं ने जातीय और धार्मिक समीकरणों से ऊपर उठकर विकास के पक्ष में मतदान किया है।
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