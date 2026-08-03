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Sasaram News: नहर के पानी से हाथ-पैर बंधा अज्ञात युवक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। नी में फेंके गए शव से दुर्गंध निकल रही थी। जो काला रंग का पैंट और क्रीम रंग का फुल शर्ट पहने हुए था। गले में का

Sasaram News: नहर के पानी से हाथ-पैर बंधा अज्ञात युवक का शव बरामद

Sasaram News: करगहर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के सोहवलिया गांव के बधार में स्थित नहर पुल के साइफन में फंसे एक युवक का शव पुलिस ने सोमवार को बरामद किया है। इस आशय की जानकारी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि नहर पुल में शव के फंसे होने की सूचना ग्रामीण ने दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की जांच में युवक की उम्र 25 से 30 वर्ष की बताई गइ्र। कई दिनों से हत्या कर पानी में फेंके गए शव से दुर्गंध निकल रही थी। जो काला रंग का पैंट और क्रीम रंग का फुल शर्ट पहने हुए था। गले में काले रंग के धागे में ताबीज पहना था।

स्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने शव की पहचान नहीं की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया।

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