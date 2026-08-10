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Sasaram News: नासरीगंज में देसी शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: बिक्रमगंज के इटिम्हां गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान दो लीटर ब्ल्यू लाइम देसी शराब बरामद की गई। शराब का धंधेबाज पुलिस के पहुंचने से पहले भाग गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

Sasaram News: नासरीगंज में देसी शराब बरामद

Sasaram News: बिक्रमगंज। नासरीगंज थाना क्षेत्र के इटिम्हां गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दो लीटर ब्ल्यू लाइम देसी शराब बरामद की। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही शराब का धंधेबाज मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इटिम्हां गांव में देसी शराब का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने गांव में छापेमारी की। इस दौरान दो लीटर ब्ल्यू लाइम देसी शराब बरामद की गई। पुलिस टीम को देखते ही धंधेबाज मौके से फरार हो गया। फरार धंधेबाज की पहचान और गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

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