Sasaram News: हथियार व कारतूस के साथ आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार
Sasaram News: डेहरी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल से पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ अंतर जिला अपराधी हैं, जो विभिन्न राज्यों में लूट के मामलों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस अब उनके अन्य सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित एक होटल से पुलिस टीम ने पिस्टल, कारतूस व अन्य सामान के साथ आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी अंतर जिला अपराधी बताए जाते हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस उनके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में एसपी रौशन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्टेशन रोड स्थित सुपर इंडिया होटल में दूसरे राज्यों के कुछ संबंधित लोग आकर रुके हैं, जो अपराधी किस्म के हैं। सूचना पर कारवाई करते हुए डेहरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व नगर थानाध्यक्ष के साथ पुलिस टीम गठित की गई।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
गठित टीम द्वारा स्टेशन रोड के उक्त होटल के कमरा नंबर 108 व कमरा नंबर113 में छापेमारी की गई। जहां से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटल के कमरा नंबर 108 में सुरेश दास, माइकल, आकाश माइकल, रोहित को देसी पिस्तौल, दो खाली मैगजीन, जिंदा कारतूस व एक लोहे का बना हुआ फाइटर तथा बाइक का डिक्की तोड़ने वाले औजार व गाड़ी नंबर का दो प्लेट बरामद किया गया। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक को विरुद्ध किया गया। इस संबंध में उक्त गिरफ्तार चारों लोगों से पूछताछ में उनके द्वारा खुलासा किया गया कि उड़ीसा के ही दो अन्य अपराध कमी 113 कमरा नंबर में रुके थे। जिसकी जानकारी मिली है, कि ये सभी अपराधी पूर्व में कैमूर जिले में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं।
अंतरराज्य गिरोह की जानकारी
गठित टीम द्वारा 113 नंबर में छापेमारी करने के बाद लुट व छिनौती की घटना में सम्मिलित दो अपराधी सतीश दास व टी अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार अभयुक्तों से पूछताछ के क्रम में इस बात की पुष्टि हुई, कि यह एक अंतर राज्य संगठित गिरोह है, जो विभिन्न राज्यों में जाकर सोना चांदी के व्यवसाईयों को चिन्हित कर उनके साथ लूट के घटना को अंजाम दिया जाता है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभयुक्तों द्वारा पिछले महीने दरिहट व अन्य क्षेत्र में हुई छिनतई में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया।
अन्य जानकारी और घटनाएं
छापेमारी टीम में नगर थानाध्यक्ष के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक रामाशीष प्रसाद, अंजली कुमारी, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक राज बल्लभ कुमार तथा डीआईयू की टीम शामिल है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के प्रारंभिक जांच में बक्सर एवं कैमूर में अपराधिक इतिहास होने की पुष्टि की गई। साथ हीं रोहतास, बक्सर व भोजपुर जिले में इन पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उनके पास से दो मोटरसाइकिल व चार एंड्राइड मोबाइल भी बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधकर्मियों से उनके अन्य सहयोगियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
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