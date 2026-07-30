Sasaram News: देसी कट्टा के साथ दो भाई गिरफ्तार
Sasaram News: सासाराम के दरिगांव बाजार में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो व्यक्तियों, बादल कुमार और मुन्ना कुमार, को गिरफ्तार किया है। दरिगांव थानाध्यक्ष रितेश कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये लोग हथियार लेकर घूम रहे थे। उनके पास एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है।
Sasaram News: सासाराम। दरिगांव थाना की पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में दरिगांव थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली की दरिगांव बाजार में हथियार के साथ दो लोग घूम रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम दरिगांव से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में बादल कुमार एवं मुन्ना कुमार दोनों पिता रंगनाथ राम ग्राम बड़ूई थाना दरिगांव शामिल हैं। उनके पास एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
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