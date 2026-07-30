Sasaram News: मारपीट के दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार
Sasaram News: दिनारा: स्थानीय पुलिस ने दो अलग-अलग मारपीट मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुड्डू सिंह और संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।
Sasaram News: दिनारा। स्थानीय पुलिस ने पूर्व के मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 257/26 में दर्ज मारपीट मामले के नामजद आरोपी धनछुआं गांव के गुड्डू सिंह, पिता रामाशंकर सिंह और थाना कांड संख्या 317/26 में दर्ज मारपीट एवं अन्य आरोपों से संबंधित मामले में पंजरी गांव के संजय सिंह, पिता धाजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
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