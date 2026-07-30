Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: मारपीट के दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: दिनारा: स्थानीय पुलिस ने दो अलग-अलग मारपीट मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुड्डू सिंह और संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।

Sasaram News: मारपीट के दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

Sasaram News: दिनारा। स्थानीय पुलिस ने पूर्व के मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि थाना कांड संख्या 257/26 में दर्ज मारपीट मामले के नामजद आरोपी धनछुआं गांव के गुड्डू सिंह, पिता रामाशंकर सिंह और थाना कांड संख्या 317/26 में दर्ज मारपीट एवं अन्य आरोपों से संबंधित मामले में पंजरी गांव के संजय सिंह, पिता धाजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dinara Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।