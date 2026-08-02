Sasaram News: मारपीट मामले में दो आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Sasaram News: अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों, रामाशीष सिंह और धीरज कुमार, को गिरफ्तार किया। मामला थाना कांड संख्या 281/26 में दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और अन्य आरोपितों की पहचान की जा रही है।
Sasaram News: अकोढ़ीगोला। थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष राकेश गोसाईं ने बताया कि थाना कांड संख्या 281/26 में अहिवरनपुर के कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने डालमियानगर थाना क्षेत्र के सिधौली निवासी मुटुर सिंह के पुत्र रामाशीष सिंह और बीतेश्वर सिंह के पुत्र धीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपितों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
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