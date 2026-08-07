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Sasaram News: भेड़िया गांव मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता।ने जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ

Sasaram News: भेड़िया गांव मारपीट मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

Sasaram News: डेहरी, एक संवाददाता। डालमियानगर थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भेड़िया निवासी शिव कुमार यादव और शंकर कुमार यादव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में पीड़ित विनोद यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि पड़ोसी धनंजय यादव के पुत्र शिव कुमार और शंकर कुमार द्वारा पुराने विवाद को लेकर कई दिनों से गाली-गलौज की जा रही थी।

घटनाक्रम

दो अगस्त को विरोध करने पर दोनों आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान मौके पर मौजूद महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो आरोपितों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और लाठी-डंडे से हमला कर दिया। बताया कि हमले में उनका सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना 112 डायल टीम को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और घायल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने बताया कि पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। गुरुवार को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

सामान्य प्रश्न

भेड़िया गांव में मारपीट का ये मामला कब हुआ?
यह मामला दो अगस्त को हुआ।
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