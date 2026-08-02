Sasaram News: आर्म्स एक्ट मामले में वारंटी को भेजा गया जेल
Sasaram News: अकोढ़ीगोला के महुआरी गांव से पुलिस ने न्यायालय के वारंट पर आरोपी कौशल कुमार पासवान उर्फ सूर्या डांन को गिरफ्तार किया। वह बरुण थाना कांड में आर्म्स एक्ट के तहत नामजद था और सात माह पहले हुई गोलीबारी में भी शामिल था। पुलिस की गिरफ्तारी से क्षेत्र में कानून व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
Sasaram News: अकोढ़ीगोला। थाना क्षेत्र के महुआरी गांव से पुलिस ने न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया। थानाध्यक्ष राकेश गोसाई ने बताया कि महुआरी निवासी कौशल कुमार पासवान उर्फ सूर्या डांन को गिरफ्तार किया गया है। वह औरंगाबाद जिले के बारुण थाना कांड संख्या 119/20 में आर्म्स एक्ट के तहत नामजद आरोपित है। पुलिस के अनुसार, सात माह पूर्व पकड़िया गांव में हुई गोलीबारी की घटना में भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की बात कही गई है।
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