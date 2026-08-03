Sasaram News: दो पक्षों के बीच मारपीट, 13 गिरफ्तार
Sasaram News: डेहरी के डालमियानगर थाना क्षेत्र के रतू बिगहा में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष राजीव रंजन के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 संघर्षकर्ताओं को पकड़ा। गिरफ्तार लोगों में प्रमोद राम, विशाल कुमार और विजय राम शामिल हैं।
Sasaram News: डेहरी। डालमियानगर थाना क्षेत्र के रतू बिगहा में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में डालमियानगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि थाना क्षेत्र के रतू बिगहा में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को मिली थी। मिली सूचना के बाद पुलिस ने दोनों तरफ से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मारपीट करने वालों में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में प्रथम पक्ष के प्रमोद राम, विशाल कुमार, धनंजय कुमार, महेंद्र राम, सावन कुमार, सुनील राम, बहादुर राम, विद्यासागर व दूसरे पक्ष के विजय राम, सिकंदर राम, अरविंद राम, बिहारी राम व राहुल राम शामिल हैं।
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