Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sasaram News: दो केंद्रों पर शुरू हुई डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा, सात अनुपस्थित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।जे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित हुई। परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका में रो

Sasaram News: दो केंद्रों पर शुरू हुई डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा, सात अनुपस्थित

Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के दो परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार से डीएलएड (फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त माहौल में शुरू हो गई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी व पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। दोनों पालियों में 1517 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। जबकि 1507 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित व सात अनुपस्थित रहे। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित हुई।

ये भी पढ़ें:डीएलएड परीक्षा: कड़ी सुरक्षा में 418 परीक्षार्थी होंगे शामिल

परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका में रोल नंबर एवं अन्य विवरण भरने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय व प्लस टू विद्यालय, चौखंडीपथ को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News Sasaram News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।