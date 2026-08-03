Sasaram News: चेहल्लुम पर सुरक्षा का सख्त पहरा, शांति-सौहार्द बनाए रखने को प्रशासन पूरी तरह तैयार
Sasaram News: 365 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती, तय मार्ग से ही निकलेंगे ताजिया जुलूस
Sasaram News: सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को मल्टीपर्पस हॉल फजलगंज में डीएम दीपक कुमार मिश्रा एवं एसपी रौशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की गई। बैठक में पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए व्यापक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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